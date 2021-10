Plus de 400 places ajoutées – Les CFF développent l’offre pour les cyclistes dans le train Les capacités à bord des trains de nuit pour Amsterdam et Berlin seront par exemple améliorées, tout comme pour les trains grandes lignes à l’intérieur de la Suisse.

Dès 2022 et jusqu’en 2025, plus de 400 places supplémentaires pour vélos seront créées par les CFF dans les trains grandes lignes. KEYSTONE/Gaetan Bally

Les vélos auront plus de place dans les trains en 2022. Dès 2022 et jusqu’en 2025, plus de 400 places supplémentaires pour vélos seront créées par les CFF dans les trains grandes lignes.

Lire aussi: Abo Réservation obligatoire Les CFF promettent d’offrir plus de place pour les vélos Depuis les nouvelles conditions de réservation sur le réseau IC en mars, 169’000 réservations ont été effectuées, indiquent les CFF mercredi. La compagnie ferroviaire s’attend à ce que la demande continue d’augmenter.

Dès la prochaine saison des deux-roues, davantage d’espace pour les vélos sera proposé sur les trains circulant à travers le Lötschberg en direction du Valais. Il y aura sept à neuf places supplémentaires dans certains trains très prisés des cyclistes. D’autres offres seront améliorées comme des capacités à bord des trains de nuit pour Amsterdam et Berlin.

Réservation obligatoire

L’obligation de réserver sur les grandes lignes a suscité les critiques de plusieurs organisations. Les CFF vont maintenir ce système tant que la demande de places de vélos sera supérieure à l’offre durant le week-end. Toutefois, le système de réservation doit être amélioré et un nouveau sera mis en place pour la saison 2023.

Cette année, les CFF ont vendu 7% de cartes journalières vélos et 6% de passeports vélos de plus que l’année précédente. Le dimanche 18 juillet 2021 a constitué une journée record avec un total de 2537 réservations.

ATS

