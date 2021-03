Plein air – Les cerisiers du Japon sont bien les seuls à voir la vie en rose La délicatesse chromatique de cet arbre généreux s’offre en spectacle sur la terrasse Agrippa-d’Aubigné. Thierry Mertenat

Les cerisiers du Japon assurent la décoration printanière d’Agrippa-d’Aubigné. LAURENT GUIRAUD

On a salué les champs de crocus qui ont colonisé la rade et les parcs alentour; on ne va pas manquer les cerisiers du Japon, en avance eux aussi, malgré le retour du froid, de la neige et des pluies glaçantes.

Rustique, très décoratif, résistant aux températures négatives, le Prunus serrulata. Un baromètre qui chute à –20 degrés et un rétropédalage brutal de la météo ne lui font pas renoncer à sa fonction première: un arbre d’ornement au débourrement toujours généreux. La période au cours de laquelle les bourgeons floraux s’ouvrent dure environ sept jours et se nomme kaika en japonais.