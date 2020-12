Bien vivre – Les cercles de lecture sont à la mode La lecture est une activité solitaire. Reste qu’un livre émouvant donne envie d’échanger, voire de rencontrer des auteurs qui nous font voyager. Zoom sur quelques initiatives romandes. Amanda Castillo

A Genève, le Cercle des lectrices bienveillantes compte une centaine d’adeptes. Philippe Maeder

«Really? You’re not in a Book Club?» (Sérieux, vous n’êtes pas membre d’un club de lecture?), titrait naïvement un édito du New York Times en 2014. Outre-Atlantique, plus de la moitié des Nord-Américaines de plus de 25 ans qui lisent régulièrement des livres sont en effet inscrites dans un cercle de lecture. Fait intéressant, ces réunions mensuelles ou hebdomadaires tombées en désuétude sous nos latitudes connaissent un regain d’intérêt.

Passionnée de littérature, la Genevoise Sandrine Bourgeois-Senges a ainsi créé en 2015 le «Cercle des lectrices bienveillantes», qui compte aujourd’hui une centaine de lectrices. Une fois par mois, cette juriste reçoit dans l’intimité de son foyer un auteur dont le roman ou l’essai fait l’actualité littéraire et intellectuelle. Entre petits-fours et canapés, celui-ci présente ses écrits, lit quelques passages et aborde les thématiques phares. Le public est ensuite invité à faire part de ses impressions. «Les discussions s’animent dans une ambiance chaleureuse. L’entrée est gratuite. Le seul prérequis pour rejoindre notre cercle est la bienveillance.» Car si ce salon de conversation accorde une place large aux débats, on ne se réunit jamais pour critiquer. «Les lectrices écoutent avec sympathie, même lorsqu’elles ne partagent pas les points de vue.»