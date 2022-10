Pression sur l’asile en Suisse – Les centres fédéraux pour requérants frôlent la saturation Les structures d’accueil mises en place par le Secrétariat d’État aux migrations arrivent à la limite de leurs capacités.

Les personnes en procédure Dublin, les requérants d’asile afghans ou les requérants d’asile mineurs non accompagnés feront l’objet d’une procédure accélérée. Ici, le centre d’Embrach (ZH). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les candidats à l’asile en Suisse sont toujours aussi nombreux et les hébergements de la Confédération sont saturés. Pour garantir une place à tous les intéressés, certains vont être temporairement attribués aux cantons plus tôt qu’auparavant, a indiqué mardi le SEM.

Pour pouvoir continuer à accueillir tous les requérants d’asile, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) met régulièrement en service de nouvelles structures, mais cela ne suffit pas, affirme-t-il.



Actuellement, ce sont près de 800 personnes qui déposent une demande d’asile en Suisse chaque semaine. En Suisse romande et dans le Nord-Ouest du pays en particulier, cet afflux constant cause des problèmes en termes de capacités d’hébergement et d’encadrement.

Nouveaux hébergements en service

Les autres régions – Berne, Tessin et Suisse centrale, Zurich, Suisse orientale – frôlent également la saturation. Même si des lits et des logements en plus ont été mis à disposition et que du personnel supplémentaire a été recruté, la situation reste très tendue.

En collaboration avec l’armée suisse, une vingtaine de bâtiments ont été mis en service ou préparés dans tout le pays. Ces dernières semaines, des salles polyvalentes ont notamment été ouvertes à Bure (JU), Thoune (BE) et Chamblon (VD) pour accueillir des réfugiés. Il est prévu d’en mettre d’autres en service à Schönbühl (BE) et Emmen (LU).

Transferts anticipés

En temps normal, les requérants d’asile en procédure accélérée restent jusqu’à 140 jours dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA). Compte tenu de la situation critique en matière d’hébergement, il vient d’être décidé, que les personnes frappées d’une décision de renvoi seraient transférées vers les cantons avant même que les 140 jours ne soient écoulés.

Cette mesure sera mise en œuvre dès le 27 octobre. Une semaine plus tard, les requérants dont la procédure d’asile n’est pas encore achevée feront également l’objet d’un départ anticipé pour les cantons.

Cette seconde mesure ne concernera pas les personnes en procédure Dublin, les requérants d’asile afghans, les requérants d’asile mineurs non accompagnés et les requérants d’asile originaires de pays à très faible taux de protection. Ces personnes feront l’objet d’une procédure accélérée dans les CFA.

Jusqu’à 1000 requérants par semaine

Les cantons doivent se préparer à accueillir temporairement jusqu’à 1000 requérants d’asile par semaine, contre 500 actuellement. Ces personnes seront réparties entre les cantons proportionnellement à la population de ces derniers.

Cette mesure permettra aux CFA de rester en mesure d’accueillir les nouveaux requérants et de lancer immédiatement les étapes nécessaires de la procédure.

ATS

