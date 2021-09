S’amuser – Les centres de loisirs sont plébiscités par les Suisses Un nouvel espace de jeu sera inauguré dans quelques jours dans le Gros-de-Vaud. Ces lieux de divertissement familial se multiplient dans le pays. Mateus Carvalho

Thomas Keller est le fondateur et propriétaire du nouvel espace de jeu pour les familles: le Yatoo Family Center, à Étagnières (VD). Yvain Genevay / Tamedia

«Koh-Lanta», «Fort Boyard», «Pékin Express»: ces jeux télévisés français bien connus du public suisse ont réussi à sortir de l’écran, et s’invitent désormais dans notre réalité. Dans chaque canton romand, des entreprises ont adapté ces émissions d’aventure. Le programme américain «Ninja Warrior», lui, qui voit des sportifs aux gros bras se hisser sur toutes sortes d’obstacles, a été adapté dans plusieurs parcs de loisirs autour du monde.

En Suisse, un tel centre sportif existe à Chavornay (VD). Et pas loin de là, un centre de loisirs, plus familial, ouvrira ses portes dans quelques jours à Étagnières (VD), dans le Gros-de-Vaud. Neuchâtel et Vallorbe pourraient également accueillir bientôt de tels centres.