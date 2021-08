Choux blanc aux JO de Tokyo – Les cavaliers ont déçu, le format de compétition aussi Citée parmi les favoris, l’équipe de Suisse de saut d’obstacles a fait choux blanc aux Jeux olympiques, où la formule n’a pas convaincu. Jérôme Reynard Tokyo

Steve Guerdat et «Venard de Cerisy» n’ont « pas été assez bons », de l’aveu du cavalier jurassien. KEYSTONE

S’il y a une déception à aller chercher à l’heure du bilan de la délégation suisse aux JO de Tokyo, elle se situe probablement du côté de l’Equestrian Park et de l’équipe nationale de saut d’obstacles. Avec les No 2 et 3 mondiaux en lice (Martin Fuchs et Steve Guerdat), on était en droit d’attendre une médaille au moins.

C’était d’ailleurs l’objectif fixé par le sélectionneur, Michel Sorg. Reste que les cavaliers helvétiques ont fait choux blanc. Comme à Rio.

Un concours individuel marqué par une élimination en qualifications (Guerdat), un retrait (Mändli) et une seizième place (Fuchs). Une épreuve par équipes bouclée au cinquième rang, avec sept fautes au total (deux pour Fuchs sur «Clooney 51», quatre pour Balsiger sur «Twentytwo des Biches», une pour Guerdat sur «Venard de Cerisy»).