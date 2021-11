Sport et culture – Les catcheuses de Suisse se jettent dans la bagarre Leila Dupré et Joanne Bonnet s’affronteront dans le cadre des Créatives, le 26 novembre. Dans la salle des armures du MAH, les lutteuses présentaient jeudi un avant-goût de leur talent. À voir également, le documentaire «Luchadoras». Fabrice Gottraux

Démonstration de catch avec Joanne Bonnet dans la salle des armures du Musée d’art et d’histoire, dans le cadre des Créatives. IRINA POPA

Prise de tête, enfourchement, body slam. Et que s’écrase dans un grand bruit de claque l’adversaire marri de n’avoir su contrer l’attaque. Ou était-ce décidé d’avance?

«Aucun trucage», clame haut et fort le maître du jeu. Adrian Johnatans, jeune retraité du catch, a lancé la première ligue suisse du genre, la Swiss Power Wrestling. Il est très fier de diriger une sacrée bande de lutteurs. Et même de lutteuses. Deux femmes, les seules catcheuses du pays appartenant à la ligue nationale.

Comme une société secrète

Joanne Bonnet, Leila Dupré, les voici. La première vient de Genève, son adversaire de Fribourg. Elles ont l’air très jeunes. Elles n’ont pas peur? «Défoncer quelqu’un en toute légalité, voilà ce qui me plaît», dit l’une. «On se respecte, quand même», dit l’autre. On verra bien. Vendredi 26 novembre, à l’affiche des Créatives, qui s’installeront ce soir-là entre les murs du club de La Gravière au bord de l’Arve, l’une et l’autre s’affronteront lors d’un match à la loyale. «Pas de trucage, non.» Mais du spectacle.