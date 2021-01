Suisse – Les cas liés aux variants doublent toutes les semaines Les cas liés aux variants sont multipliés par deux en Suisse chaque semaine. Le pays se trouve actuellement dans la même situation que le Royaume-Uni au début du mois de décembre.

En Suisse, les cas liés aux nouvelles souches du coronavirus, qui sont 50 à 70% plus contagieuses, doublent toutes les semaines, a souligné mercredi le ministre de la Santé Alain Berset devant la presse. Pour freiner leur propagation et éviter une troisième vague, de nouvelles mesures ont dû être prises.

La Suisse se trouve actuellement dans la même situation que le Royaume-Uni au début du mois de décembre, a précisé le conseiller fédéral. «Il n’y a aucune raison de penser que le virus ne va pas se répandre de la même manière chez nous, avec une explosion des cas et une saturation des hôpitaux.»

Mesures très «dures»

«La question n’est pas s’il faut prendre des mesures, mais quand elles doivent être prises», a poursuivi Alain Berset, parlant de choix cornélien. «Soit nous prenons des mesures maintenant et nous minimisons les conséquences négatives sociales, économiques et sanitaires. Soit nous attendons et devrons prendre des mesures plus dures dans cinq à six semaines avec des conséquences plus graves.»

Le Conseil fédéral a opté pour la première option. Les mesures sont très dures, a reconnu le ministre de la Santé. Elles visent à éviter une troisième vague, des mesures ultérieures plus coûteuses et de mettre en danger la vaccination qui a débuté. Les personnes avec symptômes ne peuvent pas se faire vacciner, a-t-il rappelé.

