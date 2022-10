Pandémie – Les cas de Covid-19 se stabilisent à un haut niveau La circulation virale est «très importante» mais le système hospitalier n’est pas menacé. Un nouveau variant a été détecté. Aurélie Toninato

L’augmentation du nombre d’hospitalisations directement liées au Covid-19 se poursuit, mais à un rythme moins soutenu. LAURENT GUIRAUD

Une tante, un fils, une cousine, un conjoint, tous positifs au Covid-19. Les cas essaiment dans l’entourage de chacun et le rebond constaté empiriquement est corroboré par les chiffres: le nombre de cas d’infections au Covid-19 est en augmentation depuis fin septembre, selon leService du médecin cantonal (SMC).

Celui-ci qualifie la circulation virale au sein de la population de «très importante», tout en rapportant cette semaine une tendance à la stabilisation. «La charge virale détectée dans les eaux usées semble se stabiliser à haut niveau. Après avoir atteint un pic, le taux de reproduction – évaluation du nombre moyen de transmissions virales qu’engendre chaque nouveau cas – est en diminution.»

Le nombre d’hospitalisations est lui aussi en hausse, depuis le début du mois. Il y a actuellement 112 patients aux Hôpitaux universitaires de Genève, dont 29 admis directement à cause d’une infection au virus. Cinq sont aux soins intermédiaires et un aux soins intensifs. «La capacité du système hospitalier reste préservée.» Enfin, le virus a entraîné deux décès en septembre, contre neuf en août et 18 en juillet.

Détection d’un nouveau variant

Le sous-variant d’Omicron BA.5 reste majoritaire à 90%, mais un nouveau variant, BQ.1.1, vient d’être détecté dans les eaux usées de Genève et représente quelque 7% des cas.

«BQ.1.1 est une sous-famille du BA.5, indique Aglaé Tardin, médecin cantonale. Il n’existe pas encore de données sur la manière dont il entrera en concurrence avec BA.5. Toutefois, les premiers résultats obtenus à l’étranger suggèrent que le BQ.1.1 présente un avantage en termes de croissance par rapport au BA.5.»

«Les exemples dans les autres pays tendent à indiquer qu’il s’agira probablement du variant dominant dans les semaines à venir, mais il s’agit de spéculations, rien actuellement dans les analyses des eaux usées ne nous permet de conclure si BA.5 restera majoritaire ou si BQ.1.1 le défiera et supplantera. On a vu par le passé que le Covid peut nous surprendre.»

Au sujet des symptômes de ce nouveau variant, on manque encore d’informations fiables «même si des observations ont été faites concernant de possibles symptômes gastro-entérologiques (diarrhée et vomissements). Nous n’avons pas encore de données disponibles sur la transmissibilité, ni sur l’échappement immunitaire pour le moment.»

Quant au BA.2.75, parfois appelé Centaure, quelques cas ont été détectés à Genève, mais en faible quantité et la fiabilité des résultats est limitée. «Le BA.2.75 n’est pas, à ce jour, rentré en compétition avec BA.5», note la médecin cantonale.

Le trio de bons réflexes

Face à ce rebond épidémiologique, les autorités sanitaires rappellent la nécessité d’appliquer le «trio des bons réflexes»: aération, hygiène des mains et port du masque lors de symptômes.

Aérer alors que l’hiver approche et qu’il faut faire des économies d’énergie? Pour aérer «efficacement», le Département de la santé recommande d’ouvrir les fenêtres d’une pièce avant son utilisation matin et après midi, en créant si possible un courant d’air. Dans l’idéal, aérer deux fois par heure pendant cinq minutes (descendre à trois minutes les journées très froides ou venteuses).

4224 rappels déjà administrés

La nouvelle campagne de vaccination de rappel, qui a débuté le 10 octobre, enregistre actuellement quelque 6315 inscriptions pour les deux prochaines semaines. 4224 personnes ont déjà reçu une injection avec le vaccin bivalent – adapté aux derniers variants du virus. Cette dose de rappel est recommandée en priorité aux personnes vulnérables et à ceux qui les côtoient, mais tout le monde, dès 16 ans, peut en bénéficier.





Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.