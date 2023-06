Parler cuisine – Les carottes sont cuites De nombreuses expressions sont inspirées par la cuisine, les plats et leurs ingrédients. Petit tour de ces idiotismes populaires et gastronomiques. Olivier Bot

«Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites.»



L'expression est gravée dans les mémoires de la Seconde Guerre Mondiale. "Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites". Le message de Radio Londres annonçant l'éminence du débarquement utilise curieusement une expression qui signifie que tout espoir est perdu. Des carottes cuites peut-être mais pas des carottes Vichy, la ville thermale où s'est installé le gouvernement Pétain de la capitulation.



Ce message adressé à la résistance a poursuivi le général de Gaulle. En mai 1958, Léon Delbecque lance à la radio "Les carottes sont cuites deux fois", donnant le feu vert aux généraux conjurés avec l'appui de parachutistes pour faire un putsch destiné à maintenir l'Algérie dans le giron de la République. Quand le général de Gaulle fut appelé par le président Coty pour former le nouveau gouvernement, les putschistes renoncèrent. Pour eux, les carottes étaient cuites.



Le Trésor de la langue française nous rappelle qu'à la fin du XIXe siècle, avoir ses carottes cuites, c'est être mourrant. Et n'avoir plus d'espoir. Deux siècles auparavant, ce légume racine accompagnait la viande dans les foyers modestes. En temps de disette, en l'absence de viande, ne restait que les carottes. L'expression "vivre de carottes" indiquait qu'on n'avait plus guère les moyens. La fin des haricots en quelque sorte.

