Hockey sur glace – Les capitaines des clubs lémaniques n’iront pas aux Jeux Patrick Fischer a annoncé mardi les noms des 25 sélectionnés pour Pékin. Noah Rod (Ge/Servette) et Lukas Frick (Lausanne) sont les grands perdants. Le Fribourgeois Killian Mottet a créé la surprise en se faufilant aux JO. Cyrill Pasche

Après les JO 2018, Patrick Fischer dirigera l’équipe de Suisse pour la deuxième fois sur la scène olympique. KEYSTONE

Le sélectionneur Patrick Fischer, qui guidera l’équipe nationale pour la deuxième fois sur la grande scène olympique, a misé sur la continuité. «Seize éléments étaient déjà de la partie aux Mondiaux de Riga au printemps dernier, a souligné le Zougois de 46 ans. Notre grande force est là: nous pouvons nous appuyer sur un noyau de joueurs qui ont l’habitude de jouer ensemble.»

«Notre grande force est là: nous pouvons nous appuyer sur un noyau de joueurs qui ont l’habitude de jouer ensemble.» Patrick Fischer a retenu seize joueurs présents aux derniers Mondiaux en Lettonie

À Pékin, où la Suisse vise une place en demi-finale, les leaders seront Andres Ambühl (Davos, 5e participation), le capitaine Raphaël Diaz (Fribourg-Gottéron, 4e tournoi) et Simon Moser (Berne, 3e participation). En l’absence des renforts de NHL, la Suisse s’appuiera sur les qualités offensives et le talent de joueurs comme Grégory Hofmann (Zoug) et Denis Malgin (Zurich). Dans les buts, l’expérience internationale de Leonardo Genoni (Zoug) et Reto Berra (Fribourg-Gottéron) sera un atout.