Crise énergétique en Suisse – Les cantons vont couper l’éclairage des monuments Neuchâtel et le Valais prennent les devants dans les annonces pour économiser de l’électricité. L’éclairage public, les piscines ou les appareils électroniques sont visés. Joel Espi Arnaud Mittempergher avec l'ATS

Genève, place du Rhône, le 24 novembre 2021. Crise énergétique oblige, les illuminations festives vont être sensiblement diminuées dans les villes suisses cette année. Magali Girardin

Ça y est, les cantons sortent tour à tour leurs mesures et recommandations visant à économiser de l’énergie. La présentation du Canton de Neuchâtel a eu lieu ce mercredi, en présence du conseiller d’État Laurent Favre et de représentants du milieu neuchâtelois de l’énergie. Une démarche précédée par un communiqué du Canton du Valais, envoyé un peu plus tôt dans la journée.