Relations Suisse-UE – Les Cantons veulent manoeuvrer eux-mêmes pour sortir de l’impasse Plusieurs Cantons souhaitent intensifier la collaboration transfrontalière avec des régions voisines en s’appuyant sur la Constitution.

En vertu de la Constitution fédérale, les Cantons peuvent «conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence». KEYSTONE/Gaetan Bally

Les négociations entre la Suisse et l’UE sur les questions institutionnelles sont au point mort. Après deux rencontres, la Commission européenne estime que de nombreux points restaient en suspens et qu’elle avait besoin de plus d’informations. Les Cantons frontaliers veulent désormais prendre les choses en main et exploiter la marge de manœuvre que leur laisse la Constitution.

Fin avril, Winfried Kretschmann, ministre-président du Land allemand du Bade-Wurtemberg, était en visite en Suisse. Il a alors promis de s’engager à Bruxelles pour une association rapide de la Suisse au programme de recherche européen «Horizon Europe».

Fin avril, Winfried Kretschmann, ministre-président du Land allemand du Bade-Wurtemberg, était en visite en Suisse. Il a alors promis de s'engager à Bruxelles pour une association rapide de la Suisse au programme de recherche européen «Horizon Europe».

Stuttgart s'inquiète en effet d'une éventuelle érosion des accords bilatéraux, et a promis de jouer les médiateurs. Car si les conditions-cadres sont négociées à Bruxelles et à Berne, elles ont des effets très concrets sur le Bade-Wurtemberg et les Cantons frontaliers. Côté suisse, Roland Mayer, secrétaire général de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), confirme «des efforts pour intensifier la collaboration actuelle». L'abandon des négociations sur l'accord-cadre a fait craindre aux Cantons «que la collaboration jusqu'ici fructueuse puisse être mise en danger», a-t-il déclaré à Keystone-ATS. «Petite politique étrangère» Sans surprise, les régions de Suisse les plus étroitement liées au plan économique aux régions voisines européennes sont les plus désireuses d'intensifier la coopération. C'est pourquoi la CdC s'est vue confier par les Cantons la tâche «d'examiner les possibilités d'un approfondissement général de la collaboration transfrontalière» dans le cadre d'un nouvel état des lieux de la politique européenne. La politique étrangère est certes l'affaire de la Confédération, mais en vertu de la Constitution fédérale les Cantons peuvent «conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence» et «traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur». C'est-à-dire faire de la «petite politique étrangère». Le gouvernement bâlois a d'ores et déjà annoncé vouloir s'engager dans ce sens. La région de Bâle, l'Alsace et le Bade-Wurtemberg partagent leur espace vital et l'organisent ensemble, a-t-il récemment soutenu par la voix de son président.

«Nous profitons de nos contacts réguliers dans le cadre de la coopération transfrontalière pour sensibiliser les autorités françaises aux enjeux des relations entre la Suisse et l’UE.» Serge dal Busco, conseiller d’État genevois

Genève est lui aussi préoccupé par la situation actuelle entre Berne et Bruxelles. Pour le Canton du bout du lac, «le développement des relations entre la Suisse et l’Union européenne constitue un enjeu stratégique», indique à Keystone-ATS le conseiller d’État Serge dal Busco, en charge des questions européennes au niveau cantonal.

«Au niveau de la région, nous profitons de nos contacts réguliers dans le cadre de la coopération transfrontalière pour sensibiliser les autorités françaises aux enjeux des relations entre la Suisse et l’UE», poursuit Serge dal Busco. Et de relever que «Genève a été pionnier en Suisse dans la mise en place de groupements locaux de coopération transfrontalière (GLCT).

Serge Dal Busco à Genève, le 9 mars 2022. KEYSTONE/Martial Trezzini

Pour rappel, cette forme de gouvernance a été instituée par l’Accord de Karlsruhe. Datant de 1996, ce dernier règle la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux des États signataires.

Nouvelle commission intergouvernementale

Au sein de la Conférence internationale du lac de Constance (IBK) – qui regroupe les gouvernements des régions bordant le lac de Constance – Alfred Stricke, conseiller d’État d’Appenzell Rhodes-Extérieures et président de l’IBK, veut lui aussi renforcer la coopération transfrontalière. Par exemple en matière d’échanges scolaires, car la Suisse est actuellement exclue du programme d’échange «Erasmus+» de l’UE.

Portée par l’IBK, la «commission intergouvernementale du lac de Constance» vient de voir le jour, sur le modèle de celle du Rhin supérieur qui regroupe déjà l’Allemagne, la France et la Suisse. La nouvelle instance, dont la première rencontre a eu lieu début mai, renforcera la coordination politique des projets stratégiques importants pour la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein.

ATS

