Hôpitaux engorgés – Les cantons vent debout contre la taxe de 50 francs aux Urgences Les conseillères et conseillers d’État chargés de la Santé enjoignent aux parlementaires de laisser tomber l’initiative Vert’libérale. Joel Espi

Surchargées, les Urgences des hôpitaux romands ont fait parler d’elles durant les fêtes de fin d’année. PATRICK MARTIN

Payer 50 francs de sa poche si l’on se rend aux Urgences pour une bricole? La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) rejette fermement cette idée. Dans un courrier envoyé mardi aux membres de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS), et dont notre journal a pu avoir connaissance, l’organisme dit tout le mal qu’il pense d’une telle démarche.