Assurance maladie en Suisse – Les Cantons sont appelés à agir pour réduire les primes Une commission des États est favorable à la définition d’exigences minimales pour atténuer l’impact des coûts de la santé sur le budget des ménages.

Les cantons devraient faire face à des exigences accrues en matière de réduction des primes maladie. La commission compétente des États a finalement accepté de soutenir le contre-projet indirect du gouvernement à l’initiative du PS.

Le Conseil fédéral a concocté un projet de loi en réponse à l’initiative populaire du PS qui demande qu’aucun assuré ne doive payer plus de 10% de son revenu pour les primes d’assurance maladie. Le projet gouvernemental rappelle les cantons à leurs responsabilités.

Mais la Chambre des cantons, dans un premier temps, n’en voulait pas. Le National a insisté pour agir lors de la dernière session. Désormais, la commission de la santé des États est d’accord d’entrer en matière.

Le budget des ménages étant de plus en plus lourdement grevé par les primes, la commission juge pertinent de définir des exigences minimales à l’intention des cantons, écrivent mardi les services du Parlement. Tout en les réduisant par rapport au projet du Conseil fédéral et du Conseil national.

