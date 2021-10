Mauvais payeurs – Les cantons seront autorisés à tenir des listes noires

Pour l’instant, seuls les cantons d’Argovie, de Lucerne, du Tessin, de Zoug et de Thurgovie ont des listes noires.

Les cantons devraient pouvoir tenir des listes noires d’assurés en retard dans le paiement de leurs primes d’assurance maladie. La commission de la sécurité sociale du National a approuvé sans opposition un projet en ce sens.

Actuellement, seuls les cantons d’Argovie, de Lucerne, du Tessin, de Zoug et de Thurgovie utilisent les listes d’assurés en retard de paiement. Le gouvernement du canton de Saint-Gall a voté en février leur abolition. Depuis le début de l’année, plus aucun canton n’inclut les mineurs dans les listes. Les personnes figurant sur ces listes ne peuvent être traitées qu’en cas d’urgence.

Les sénateurs ont approuvé le texte de justesse, grâce à la voix prépondérante de leur président. La commission du National propose quelques modifications à la version du Conseil des États, indiquent vendredi les services du Parlement. Pas question que les assurés en retard de paiement soient affiliés à un modèle d’assurance alternatif, comme celui du médecin de famille.

La commission veut aussi que l’office des poursuites puisse régler les créances en cours au titre des primes lorsque le salaire de l’assuré est saisi. La décision n’a toutefois été prise que par 11 voix contre 10 et 3 abstentions.

Enfants non responsables

Le projet fait suite à une initiative thurgovienne. Il prévoit aussi que les cantons le souhaitant puissent reprendre des assureurs les actes de défaut de bien à hauteur de 90% de la créance et les gérer eux-mêmes. Cela permettrait de libérer les assurés et de leur permettre de changer de caisse maladie et de modèle d’assurance.

Les enfants ne devront eux plus être tenus pour responsables des primes impayées par leurs parents. Ils ne devront plus figurer sur les listes noires. Les poursuites introduites à leur encontre pour les primes d’assurance-maladie et les participations aux coûts sont nulles.

Le nombre de poursuites sera limité à deux par année. Les montants des frais de rappel et de sommations des assureurs devraient également être limités. Ils devraient refléter uniquement les frais effectifs des assureurs.