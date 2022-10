Finances publiques en 2023 – Les cantons mettent le pouvoir d’achat au centre des budgets Face aux incertitudes que suscite la guerre en Ukraine, les argentiers cantonaux prévoient une palette de mesures pour soutenir les ménages.

Partout, les charges sont attendues en hausse l’année prochaine.

KEYSTONE/Christian Beutler

Guerre en Ukraine et afflux de réfugiés en Suisse, crise de l’approvisionnement énergétique, inflation, spectre de la pandémie, climat: les finances publiques devront composer en 2023 avec de grandes incertitudes. Dans ce contexte, les cantons romands ont mis le pouvoir d’achat au centre de leur budget.

En dévoilant leur projet, les grands argentiers cantonaux ont tous souligné les nombreux facteurs d’instabilité. «Il est difficile de construire un budget face à tant de crises», a reconnu fin septembre la ministre des Finances vaudoises Valérie Dittli.



«Les gouvernements anticipent, mais n’ont pas toujours la possibilité d’exercer une action directe sur l’ensemble des facteurs de déstabilisation qui se présentent», renchérit Nathalie Fontanet, vice-présidente de la Conférence des directeurs des finances et ministre genevoise des finances, contactée par Keystone-ATS. La problématique est l’addition vraisemblable de tous ces impacts.

Ne pas changer de cap

Parmi les cantons latins, Vaud, Neuchâtel, Genève, le Jura et le Tessin prévoient d’enregistrer en 2023 un déficit. Fribourg et le Valais escomptent un excédent. Partout, les charges sont attendues en hausse, avec toute une palette de mesures pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

«Les élus et responsables politiques anticipent ou perçoivent une demande pour remédier à des problèmes qui sont encore peu présents en Suisse», estime Nils Soguel, directeur de l’Institut des hautes études en administration publique. C’est le cas selon lui du pouvoir d’achat, dont l’érosion en Suisse n’est pas comparable avec l’étranger.

«Brandir l’étendard du maintien du pouvoir d’achat est une manière d’inscrire la politique des dépenses dans la continuité et de ne pas changer le cap budgétaire pour 2023», analyse M. Soguel. Une rhétorique, qui selon le professeur en finances publiques, «permet de faire accepter que les dépenses des cantons continuent de croître, même dans un climat d’incertitude accrue».

Contrer l’inflation

Le projet de budget de l’État de Vaud prévoit un déficit de 227 millions de francs pour 2023. Une baisse sur le plan fiscal passera entre autres par un relèvement des déductions pour l’assurance-maladie et les frais de garde. Pour contrer l’inflation, les salaires de l’administration et du parapublic seront adaptés.

Le budget 2023 du canton de Genève table sur un déficit de 419,6 millions de francs. En cette année préélectorale, le gouvernement propose d’allouer plus de moyens pour l’environnement et l’énergie, la formation, la cohésion sociale et la mobilité. Des économies sont aussi à l’ordre du jour: la fonction publique ne devrait bénéficier que d’une demi-indexation par exemple.

Le canton de Neuchâtel s’attend aussi à boucler 2023 dans le rouge, avec un déficit de 9,5 millions de francs. Vu le contexte, le canton ne veut pas engager de vastes réformes. Pour la première fois depuis 2019, les limites du frein à l’endettement ne seraient pas respectées.

Pas de hausse d’impôts

Prévoyant un déficit de 5,9 millions l’an prochain, le Jura a quant à lui dévoilé un plan d’économies. Mais pour ménager la population, il écarte une hausse d’impôt. Le canton du Tessin restera lui aussi dans les chiffres rouges en 2023, escomptant un déficit de 79,5 millions de francs.

En revanche, Fribourg affiche l’équilibre, avec un excédent de 103’000 francs attendu. «Un budget porteur de stabilité dans une période incertaine», selon les autorités. Des investissements importants et des baisses fiscales voulues par le parlement visent à renforcer l’économie locale et le pouvoir d’achat.

Qualifié d’ambitieux, le budget valaisan prévoit un excédent de 23,6 millions de francs. Un signal de soutien à l’économie et à la population, selon Roberto Schmidt, chef des Finances. Au menu, des investissements records et plus de ressources pour la santé et le social.

Bénéfice de la BNS compromis

Outre-Sarine, Bâle-Ville par exemple compte aussi sur un excédent de 66 millions de francs en 2023, grâce aux importantes rentrées fiscales. Le budget 2023 du canton de Berne présente un bénéfice de 114 millions de francs, mais intègre la manne de la Banque nationale suisse (BNS) qui est pourtant loin d’être acquise.

Car la perte massive de 95,2 milliards de francs affichée par la BNS au premier semestre remet en question la distribution des bénéfices aux cantons, comme c’est arrivé par le passé. «En période de crise, son absence impactera les budgets, aggravant les déficits déjà présentés par certains cantons et remettra en question l’équilibre fragile atteint par d’autres», souligne Nathalie Fontanet.

De nombreux cantons ont déjà revu leur prévision: Zurich escomptait début septembre un moins de 113 millions. Fin septembre, le déficit s’est creusé à 568 millions au vu de l’absence probable de rétrocessions de la BNS.

ATS

