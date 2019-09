Les cantons imposent leurs normes en matière de CO2

Les Cantons sont en passe de gagner le bras de fer qui les oppose au Conseil fédéral sur la révision de la loi sur le CO2. Mardi 3 septembre, la Commission de l’environnement du Conseil des États a largement tenu compte des critiques émises par la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK). «Je suis très contente, réagit la conseillère d’État vaudoise Jacqueline de Quattro, vice-présidente de l’EnDK. Nous partageons entièrement la vision ambitieuse de la commission. La seule chose qui nous fait souci, c’est la date d’entrée en vigueur en 2023 car il est important que les Cantons et les Communes puissent atteindre les objectifs fixés.»

Suite à l’échec de la première version de la révision en décembre 2018, le Conseil fédéral a présenté, mi-août, un projet très ambitieux, visant à une diminution de 50% des émissions de CO2 pour 2030, puis la neutralité carbone pour 2050. Pour atteindre ces objectifs, le projet comprend des mesures drastiques, notamment pour le secteur immobilier.

Les Cantons estimaient que le projet était contraignant et mettait en péril les mesures déjà mises en place. Ils plaident pour des valeurs limites d’émissions de CO2 plus élevées et des délais plus longs dans l’application des normes.

Ainsi, la valeur limite des émissions de CO2 pour les bâtiments existants a été relevée à 20 kg de CO2 par m2, au lieu des 6 kg proposés initialement. Cette nouvelle norme, si elle est acceptée, sera valable à partir de 2023. Elle sera, ensuite, abaissée de 5 kg par m2 tous les cinq ans. Des émissions annuelles de 20 kg par m2 correspondent à un bâtiment de catégorie C, soit à un bâtiment ancien entièrement rénové. Alors qu’une valeur de 6 kg par m2 correspond, elle, à la catégorie A, soit un immeuble neuf aux normes Minergie B.

Autre victoire des Cantons: la prolongation du Programme bâtiments. Ce dernier subventionne les propriétaires immobiliers qui améliorent l’isolation de leur maison ou procèdent au changement de leur système de chauffage. Ce programme, qui s’avère très efficace, a été prolongé à durée indéterminée.

«Le secteur du bâtiment recèle un des plus forts potentiels d’économie d’énergie, explique Jacqueline de Quattro, et la combinaison d’efficacité énergétique accrue et de réduction de CO2 a fait ses preuves dans ce secteur. Une mise en œuvre de la loi dans les cantons nécessite un horizon de planification réaliste.»

La nouvelle loi sur le CO2 doit encore être avalisée par le Conseil des États cet automne avant d’être soumise au Conseil national.