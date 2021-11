Pandémie de Covid-19 en Suisse – Les cantons confiants pour leur campagne de vaccination de rappel La troisième injection pour les populations à risque est une priorité pour les autorités, et les cantons participent à ce mouvement, chacun à son rythme.

Les EMS font partie des catégories prioritaires pour l’injection de la troisième dose dite «booster». (photo d’illustration) KEYSTONE/Martial Trezzini

La Confédération a fait une priorité de la vaccination de rappel contre le coronavirus pour les plus de 65 ans et les personnes à risque, mais des voix critiques estiment que cette campagne est trop lente. Les cantons devraient pouvoir élargir le booster aux moins de 65 ans avant la fin de l’année, à des dates échelonnées selon leur situation.

«Des vaccins de rappel sont déjà administrés dans toute la Suisse aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux résidents des EMS ainsi que, dans certains cas, aux personnes de moins de 65 ans particulièrement vulnérables et souffrant de maladies chroniques à haut risque», a indiqué dimanche le porte-parole de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), Tobias Bär, à l’agence Keystone-ATS.

Dans une prochaine étape, d'autres groupes suivront, conformément à la recommandation de la Commission fédérale pour les vaccinations, qui est encore en cours d'élaboration. Dès que les groupes prioritaires auront eu accès à la vaccination de rappel, les cantons mettront les boosters à la disposition de tous, assure M. Bär. Pas encore de date «Comme pour le lancement de la campagne de vaccination, cette ouverture n'aura pas lieu à la même date dans tous les cantons en raison de la diversité des situations», souligne le porte-parole. Évoquant un article de la SonntagsZeitung, selon lequel les boosters pour les moins de 65 ans commenceront au plus tôt en janvier 2022 par manque de capacités et de ressources, M. Bär estime qu'il n'est pas possible de donner une date pour toute la Suisse.

Il juge logique le fait que les cantons aient réduit le nombre de centres de vaccination à partir de l'été 2021 au vu de la demande. «L'infrastructure peut être rapidement remise en route, le personnel étant effectivement un facteur limitant», relève-t-il. Selon lui, les cantons s'acquitteront aussi de cette tâche en déployant à nouveau des efforts. Et jusqu'à présent, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports n'a pas jugé que la situation requiert des engagements subsidiaires, ajoute Tobias Bär. Il fait par là référence à l'idée lancée dans la presse par l'infectiologue zurichois Huldrych Günthard, qui propose que l'armée et la protection civile prennent le relais lorsqu'il n'y a pas assez de personnel de santé pour vacciner.

Selon M. Günthard, la vaccination de rappel contre le Covid-19 en Suisse est trop lente. Les personnes de plus de 65 ans devraient en fait déjà avoir reçu la troisième vaccination, estime-t-il dans les colonnes de la SonntagsZeitung. Il juge incompréhensible que les cantons ne fassent pas tout leur possible pour booster ces personnes âgées et vulnérables maintenant et non pas d’ici fin décembre.

Les centres vaudois vaccinent

Dans le canton de Vaud, la priorité est pour l’heure de tout mettre en œuvre pour qu’un maximum de personnes de plus de 65 ans reçoivent la vaccination de rappel, qu’elles puissent conserver une bonne immunité contre les formes graves du Covid-19 et éviter l’hospitalisation, a indiqué dimanche le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) à l’agence Keystone-ATS.

Comme de nombreux centres n'ont jamais cessé de vacciner, le canton ne voit aucun problème à élargir l'injection de la piqûre de rappel à une population plus importante. Le DSAS estime qu'il n'est pas incompatible de réaliser rapidement ces troisièmes vaccinations aux plus de 65 ans dans les centres ou les EMS, tout en élargissant cette offre à la population en dessous de 65 ans. Plus de 15'730 doses de rappel ont été administrées à ce jour, précise le DSAS. Environ 26'000 personnes se sont annoncées depuis l'ouverture des inscriptions le 5 novembre. La vaccination en EMS, réalisée par des équipes mobiles du canton, se déroule bien, selon le département. Pas d'urgence à Genève À Genève, les autorités genevoises ont affirmé vendredi lors d'un point de presse sanitaire qu'il n'y a pas d'urgence concernant le booster pour les moins de 65 ans, le contexte n'étant pas le même. Selon le directeur de la santé Adrien Bron, le canton a les quantités de vaccins nécessaires et dispose jusqu'à l'été prochain pour faire ces rappels. L'opération peut être échelonnée dans le temps. «Le canton est prêt à ouvrir de nouvelles structures si nécessaire», a-t-il ajouté.

La pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz-Hegi, de son côté, a indiqué que les autorités sanitaires attendent les directives de la Confédération concernant le booster pour les moins de 65 ans. Genève a bon espoir de pouvoir vacciner la population qui a besoin d'une dose de rappel (les plus de 65 ans et les personnes à risque) d'ici à la fin de l'année. Environ 13'000 boosters ont été injectés et 26'000 personnes se sont inscrites pour le rappel. 25'000 boosters par jour Pour sa part, le canton de Berne a adapté les capacités de vaccination à environ 35'000 vaccinations par semaine, dont 25'000 boosters, a précisé à Keystone-ATS un porte-parole de la direction cantonale bernoise de la santé, confirmant une information de la SonntagsZeitung.

Actuellement, pas plus de 5000 personnes par jour entrent en ligne de compte dans le canton de Berne pour un rendez-vous pour la vaccination de rappel. C'est-à-dire des personnes âgées de 65 ans ou plus ou qui ont besoin du booster pour des raisons de santé. Les EMS vaccinent déjà de manière autonome depuis plus de 10 jours. Selon le porte-parole bernois, cette population recevra le rappel du troisième vaccin d'ici la fin de l'année (bien plus tôt dans les EMS). Les 100'000 personnes appartenant à ce groupe ont été invitées à s'inscrire depuis le 8 novembre, et 50'000 ont déjà pris rendez-vous.

ATS

