Morts du Covid-19 – Les cantons alémaniques sont devenus les cancres de la Suisse Nos chiffres de la surmortalité due au Covid durant la deuxième vague montrent que Saint-Gall est le plus touché par le virus dans le pays. Thurgovie, Soleure et Schwytz suivent de près. Dominique Botti , Duc-Quang Nguyen , Thomas Knellwolf

La Suisse vient tout juste de dépasser les 9000 décès liés au Covid-19. Les plus de 65 ans sont la tranche d’âge la plus touchée par la maladie. Jean-Christophe Bott/Keystone

La Suisse vient de dépasser le cap des 9000 décès du Covid-19. Et ce nombre continue à augmenter. Principalement chez les plus de 65 ans, cette catégorie de la population étant la plus touchée par la pandémie. Nos recherches, basées sur les données de l’Office fédéral de la statistique, révèlent que le nombre de morts chez les retraités a été 53% plus élevé que la normale au cours des trois derniers mois de 2020. Ce sont 7420 décès en plus dus au coronavirus. Ce qui est énorme. Selon les épidémiologistes, la surmortalité dans ce pays n’a jamais été aussi élevée depuis la grippe espagnole en 1918.