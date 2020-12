Des questions ethiques Afficher plus

Aux Etats-Unis et ailleurs, régulateurs, experts et laboratoires font face à un dilemme éthique: quand les participants aux essais cliniques des vaccins contre le Covid-19 qui ont reçu un placebo doivent-ils se voir proposer le vrai vaccin?

La question est la plus pressante pour le vaccin de Pfizer et BioNTech, qui devrait être le premier autorisé dans les prochains jours aux Etats-Unis, après des autorisations au Royaume-Uni et dans d’autres pays.

L’essai a recruté depuis fin juillet 44’000 personnes dans plusieurs pays dont les Etats-Unis: la moitié a reçu un placebo (solution saline) et l’autre le vaccin, en aveugle et de façon aléatoire, ce qui s’appelle un essai «randomisé». Toutes vivent leurs vies normalement. L’utilité du placebo est d'avoir un groupe témoin: le but est de comparer le nombre de cas de Covid-19 et les éventuels effets indésirables entre les deux groupes.