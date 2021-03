Élection au Conseil d’État – Les candidats dévoilent leurs ambitions pour la culture Réouvertures rapides, statut de l’artiste ou pilotage cantonal renforcé: voilà des chantiers que les prétendants lanceraient s’ils étaient élus le 28 mars. Irène Languin

Les quatre candidats appellent de leurs vœux la réouverture des lieux culturels. Ici, le concert (prépandémique) du groupe chilien Chico Trujillo à l’Usine, le 24 octobre 2019. PHOTO: LAURENT GUIRAUD

Dimanche, Genève décidera qui complétera le collège du Conseil d’État: Delphine Bachmann (PDC), Fabienne Fischer (Les Verts) et Yves Nidegger (UDC) convoitent le siège laissé vacant par Pierre Maudet, lui aussi candidat à sa propre succession en tant qu’indépendant. Bien que le budget cantonal dédié à la culture soit bien moins généreux que celui de la Ville (lire encadré), le peuple a choisi, en mai 2019, de plébisciter à 83% l’initiative populaire 167 «Pour une politique culturelle cohérente à Genève» (IN 167), laquelle fait de l’État le garant d’une vision d’ensemble de la culture, en concertation avec la Municipalité et les communes. L’occasion d’interroger les candidats sur leurs ambitions en la matière, à court et à long terme.