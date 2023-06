Élections fédérales – Les candidats de gauche aux États entrent en campagne Carlo Sommaruga et Lisa Mazzone dressent leur bilan et annoncent leurs idées pour la prochaine législature. Marc Bretton

Les candidats de gauche au Conseil des États: Carlo Sommaruga (PS) et Lisa Mazzone (les Verts). MAGALI GIRARDIN

La droite est en passe de s’unir pour les élections fédérales au Conseil des États? Même pas peur, répondent les candidats de gauche sortants, Lisa Mazzone (Verts) et Carlo Sommaruga (PS), qui organisaient, ce mardi, une conférence de presse commune au Musée d’ethnographie. «Nous nous réjouissons de faire campagne face à des adversaires motivés», riposte la première avec un brin d’ironie. «Depuis seize ans, la droite a toujours envoyé des candidats de valeur aux États qui ont été battus», ajoute Carlo Sommaruga.

Apparemment, les sortants sont confiants. «La campagne qui s’annonce, expliquent la présidente des Verts, Delphine Klopfenstein, et la socialiste Maria Bernasconi, sera fidèle aux valeurs vertes et socialiste, fidèle aussi au vote des Genevois. Avec 76%, le taux d’accord entre les résultats des votations à Genève et les votes de nos candidats sur les mêmes objets est le plus élevé de tous.»

Les candidats dressent ensuite brièvement leur bilan, avec notamment, pour Carlo Sommaruga, des soutiens à l’économie et aux salariés durant la période Covid, un engagement pour des rapports apaisés avec l’Union européenne et le rétablissement de collaborations dans le cadre des programmes Horizon et Erasmus+, chers à l’Université de Genève. Lisa Mazzone met l’accent sur le soutien au rail et à l’agrandissement de la gare Cornavin, les efforts en faveur de la transition énergétique, l’égalité, la santé «face à des lobbys très bien organisés».

Baisser les tarifs CFF

À l’avenir, les deux candidats comptent s’engager encore. Lisa Mazzone en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, pour le congé parental, le soutien aux crèches, à l’AVS, tandis que Carlo Sommaruga veut défendre les budgets des ménages de la classe moyenne attaqués par les primes maladie et les loyers. Les tarifs des CFF, estime-t-il, doivent être revus à la baisse.

La liste des sujets à traiter ces prochaines années s’avère intéressante. Il s’agira de défendre les locataires, soutenir le développement du Léman Express, donner la possibilité aux cantons de se doter d’une caisse maladie cantonale, concrétiser le soutien aux défis écologiques, à l’agriculture genevoise, etc. «Face à ces défis, nous sommes confiants dans les forces de notre duo pour les relever», conclut Carlo Sommaruga.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

