Élections genevoises – Les candidates au Conseil d’État débattent de l’égalité entre femmes et hommes Delphine Bachman, Fabienne Fischer, Anne Hitpold et Carole-Anne Kast ont échangé sur leur conception du pouvoir des femmes et des femmes de pouvoir ce mardi. Alice Randegger

Carole-Anne Kast (PS), Fabienne Fischer (Verts), Delphine Bachmann (Le Centre) et Anne Hiltpold (PLR), modérées par la journaliste Karine Pollien, ont débattu d’égalité entre femmes et hommes mardi à midi. LAURENT GUIRAUD

Salaires, retraites, petite enfance, violences de genre et solutions politiques: voici les thèmes abordés par quatre des cinq candidates encore en lice pour le Conseil d’État ce mardi lors d’un débat. Invitées par le Centre de liaison des associations féminines genevoises (CLAFG), le Bureau de promotion de l’égalité et de la prévention des violences (BPEV) et la Maison internationale des associations (MIA), Carole-Anne Kast (PS), Fabienne Fischer (Verts), Delphine Bachmann (Le Centre) et Anne Hiltpold (PLR) ont échangé pendant plus d’une heure et demie au rythme des questions de la journaliste Karine Pollien.