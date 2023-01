Signy-Avenex (Vaud) – Les canailleries succulentes de Ze Pinte Valérie Tachet et Christophe Schneider proposent des plats traditionnels qui réchauffent le cœur et réjouissent l’esprit. Alain Giroud

Valérie Tachet et Christophe "Kiki" Schneider tiennent la pinte communale "Ze Pinte» FLORIAN CELLA/24HEURES

L’Auberge Communale de Signy, rebaptisé Ze Pinte pour marquer l’attachement de Valérie et Christophe Schneider aux plats simples et goûteux, reste une adresse campagnarde incontournable. Le chef (Christophe) est un de ces cuisiniers en voie de disparition qui maîtrise les gestes de la cuisine classique et canaille. Il a tous les talents, même celui de concocter des terrines d’enfer et un pâté en croûte étonnant. La pâte souple et moelleuse, réalisée avec du saindoux comme il se doit, abrite une farce qui fait penser à de la cochonnaille.