Grand Conseil genevois – Les camps scolaires seront obligatoires et gratuits La mesure d’un coût annuel de quelque 8 millions sera négociée avec les communes. Marc Moulin

La loi genevoise prévoit désormais que les camps scolaires sont obligatoires et pratiquement gratuits. VQH/CHANTAL DERVEY

On verra peut-être moins d’élèves vendre des gâteaux devant le supermarché du coin pour financer un camp de ski. La loi genevoise prévoit désormais que les camps scolaires sont obligatoires et pratiquement gratuits. Les parents ne pourront être tenus de participer aux frais qu’à hauteur des économies réalisées par l’absence de leurs rejetons. La mesure a un coût évalué à environ 8 millions de francs par an pour l’État et les communes.