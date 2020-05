Loisirs – Les camps d’été dans le flou mais maintenus Une majorité d’associations a décidé de conserver ses activités en restant à la merci d’une annulation. D’autres, comme Genève-loisirs, ont dû jeter l’éponge. Aurélie Toninato

Une journée du Passeport-Vacances au MAMCO, pour la découverte de l’art contemporain. Sarah Krahenbuhl

Après deux mois passés à la maison, les élèves ont repris progressivement le chemin de l’école. Mais le retour en classe sera de courte durée – six semaines – et les parents pensent déjà aux deux mois de vacances d’été: qui pour prendre en charge leur enfant pendant qu’ils travaillent? Comment leur offrir des activités ou un peu de vacances? Face au Covid-19, certaines associations de loisirs ont jeté l’éponge. Une majorité a toutefois choisi de prendre le risque de maintenir ses activités. Avec des adaptations et un plan sanitaire, tout en restant à la merci d’une annulation selon l’évolution de l’épidémie.