Impôts des familles genevoises – Les camps de vacances pour enfants seront en partie déductibles Il sera possible pour les parents de déduire jusqu’à 250 francs par camp et par semaine dès 2023. Lorraine Fasler

La déduction d’impôts sera possible jusqu’aux 14 ans de l’enfant. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La mesure soulagera quelque peu de nombreux parents qui trouvent dans les camps un moyen de garde, notamment durant les longues vacances d’été.

Les familles imposées dans le canton de Genève pourront dorénavant déduire également des dépenses relatives aux différents types de camps proposés pendant les vacances, jusqu’à concurrence de 250 francs par semaine et en vertu des mêmes conditions légales s’appliquant aux frais de garde. La déduction sera possible jusqu’aux 14 ans de l’enfant et dès 2023 lors de la déclaration d’impôts 2022.

«Les camps sont désormais considérés comme une solution de garde alternative aux options existantes, notamment en raison du nombre de places souvent limité dans les centres aérés traditionnels.» Nathalie Fontanet, conseillère d’État chargée du Département des finances et des ressources humaines

Jusqu’à présent, seuls les frais en lien avec les centres aérés étaient déductibles des impôts.

Solution de garde alternative

Ce changement intervient sous l’impulsion du Département des finances et des ressources humaines. «Les camps, dont l’offre permet de répondre aux besoins des parents, sont désormais considérés comme une solution de garde alternative aux options existantes, notamment en raison du nombre de places souvent limité dans les centres aérés traditionnels», souligne Nathalie Fontanet, conseillère d’État chargée du Département des finances et des ressources humaines.

L’objectif visé est d’assurer une égalité de traitement entre les contribuables, quelles que soient les modalités de garde choisies ou disponibles.

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.