Cartographie de la géothermie – Les camions vibreurs brisent-ils plus que les oreilles? Se disant victime de dégâts, le maire de Laconnex a classé les camions «indésirables». À Cartigny et à Vernier, des habitants évoquent des fissures. Les SIG parlent de cas isolés. Cathy Macherel , Caroline Zumbach

Un camion vibreur durant la prospection de zones favorables a la géothermie, ici dans la commune de Chambésy. MAGALI GIRARDIN

Les camions vibreurs des SIG, qui depuis le 13 septembre sillonnent le canton afin de cartographier les sites favorables à la géothermie, ne sont plus les bienvenus à Laconnex. Le maire, Hubert Dethurens, l’a fait savoir au Canton: «J’ai un immeuble à Laconnex dont le plâtre du plafond s’est décollé le soir où les camions sont passés, assure-t-il. On nous avait dit que les nuisances ne seraient que légères, mais les promesses n’ont pas été tenues. Dès lors, je ne veux pas qu’ils viennent au centre du village, et le Canton en a pris acte.» Si une partie du territoire de la commune a déjà été cartographiée, une autre devait encore l’être après le 13 octobre. Cela semble donc compromis.