Brexit – Les camions se sont aisément pliés aux formulaires douaniers Les premières centaines de poids lourds ont traversé la Manche sans encombre, malgré le rétablissement des formalités douanières.

Photo d’illustration. AFP

Près de 200 camions ont emprunté le tunnel sous la Manche «sans aucun problème» dans la nuit de jeudi à vendredi, après la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen et le rétablissement des formalités douanières, a indiqué la direction de Getlink, exploitant du tunnel.

«Le trafic a été assez soutenu pour une nuit exceptionnelle et historique, tout s’est bien passé», a indiqué à l’AFP un porte-parole du groupe.

«Tous les camions avaient bien rempli les formalités» désormais imposées par le Brexit, «il n’y a pas eu de rejet de camions», a-t-il précisé.

Côté français, les nouvelles formalités sont entrées en vigueur dès minuit, avec l’arrivée sur le «pit stop» – point de contrôle des camions en partance pour le Royaume-Uni – d’un premier poids lourd venant de Roumanie, transportant courrier et colis.

En plus des habituels contrôles de sécurité et de sûreté, des agents ont scanné devant la presse sa plaque d’immatriculation.

«Je suis très heureux, c’est un privilège pour moi», a déclaré son chauffeur, Toma Moise, 62 ans, avant que la maire du port français de Calais, Natacha Bouchart, n’appuie symboliquement sur le bouton autorisant son départ.

«C’est un moment historique (...) c’est 48 ans de retour en arrière avec des conséquences pour lesquelles nous n’avons pas encore tous les contours», a-t-elle déclaré à l’AFP.

La première navette ferroviaire en provenance du Royaume-Uni a ensuite débarqué sans encombre son premier lot de camions.

Formalités dans les deux sens

Les entreprises doivent désormais se soumettre à des formalités dans les deux sens et déclarer aux douanes françaises leurs marchandises, en amont sur internet, via le système informatique baptisé «frontière intelligente».

Sur la base de ces déclarations et d’une analyse de risques faite pendant la traversée, les transporteurs se voient décerner soit un feu vert leur permettant de continuer leur route, soit un feu orange, pour les arrêter et les mettre en conformité.

Les premiers poids lourds transitant par ferry sont, eux, attendus en milieu de matinée au port de Calais, après une pause pour le réveillon du trafic maritime.

Le président du port, Jean-Marc Puissesseau, s’était dit jeudi «serein» pour la gestion du trafic, «parce que depuis maintenant trois ans, nous avons pu parfaire ce que nous avions préparé» pour amortir le Brexit.

Aujourd’hui, 70% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Union européenne passent par les ports français de Calais et Dunkerque. En moyenne, 60’000 passagers et 12’000 camions y transitent quotidiennement.

