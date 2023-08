Parc automobile genevois – Les camions poubelles de la Ville se mettent à l’électricité Le Conseil administratif va déposer au Municipal une demande de crédit de 16,2 millions de francs pour acheter une centaine de véhicules. Plus de 25% de son parc automobile pourrait devenir électrique. Aurélie Toninato

Tous les camions poubelles de la Ville roulent au diesel. Près de 40% d’entre eux pourraient être remplacés par des véhicules électriques, moins polluants et moins bruyants. LMS

Les camions poubelles de la Ville de Genève vont se mettre à l’électrique. Le Conseil administratif, sur demande du Département de la sécurité et des sports et de sa magistrate Marie Barbey-Chappuis, a validé une demande crédit de 16,2 millions de francs pour renouveler la flotte automobile de la Ville. Cette demande sera déposée au Conseil municipal à la rentrée.

Actuellement, quelque 16% du parc automobile de la Ville est électrique, et concerne essentiellement des balayeuses et des vélos. Les 16,2 millions de francs doivent permettre d’atteindre environ 25% de véhicules électriques. «Ce crédit représente un pas important vers l’objectif fixé par le plan climat de la Ville, soit qu’en 2030 50% du parc véhicule soit électrique», souligne Cédric Waelti, porte-parole du Département de la sécurité et des sports.

Et d’ajouter: «Un grand nombre de nos véhicules sont vieux – près de vingt ans –, ils tombent régulièrement en panne et leur réparation coûte très cher, ils sont extrêmement polluants et bruyants. Le passage à l’électrique permettra de réduire les nuisances et les coûts in fine.»

La somme demandée servira à l’acquisition d’une centaine de véhicules rechargeables, dont douze camions poubelles – 40% de cette flotte deviendra donc électrique –, dix balayeuses – 50% d’électriques – ainsi qu’une vingtaine de transporteurs utilisés notamment pour vider les petites poubelles dans les parcs et sur les quais. «Près de 360’000 francs serviront par ailleurs à l’installation de nouvelles bornes de recharge sur le site de la voirie à François-Dussaud», complète le communicant.

En cas d’acceptation du crédit par le Municipal, un appel d’offres sera lancé, «et il faudra ensuite un an au minimum avant l’acquisition des nouveaux véhicules».

