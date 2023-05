Transition énergétique – Les camions électriques de Volvo débarquent en force en Europe Le géant suédois est le premier constructeur à passer à la production en série. Le suisse Holcim vient de passer commande de 1000 exemplaires. Ivan Radja

Holcim possédait déjà quelques poids lourds à batterie de la marque suédoise, de même que d’autres entreprises en Suisse. DR

C’est la plus grosse commande de camions électriques passée à Volvo: Holcim, le géant des matériaux de construction basé en Suisse, a signé pour 1000 exemplaires, dont les 130 premiers seront livrés à la fin de 2023 et tout au long de 2024, en Suisse, mais aussi en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. L’industrie cimentière, fortement émettrice de CO₂, se retrousse manifestement les manches en vue de sa décarbonation.