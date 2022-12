Criminalité à Genève – Les cambriolages ne laissent pas indemnes Les individus ayant vécu une entrée par effraction dans leur logement peinent parfois à s’y sentir en sécurité. Témoignages et réponses d’une docteure en psychologie. Léa Frischknecht

Selon Grazia Ceschi, certaines personnes n'osent plus sortir de leur appartement, anticipant une prochaine intrusion. PASCAL FRAUTSCHI

À quelques jours de Noël, Clara et Pablo étaient ravis. Presque tous les cadeaux étaient prêts et emballés. Mais un soir, en rentrant d’un repas entre amis, le couple a une désagréable surprise: leur appartement a été cambriolé. «Nous vivons en rez-de-jardin, au centre-ville, ils ont cassé la porte-fenêtre pour entrer, raconte Clara. L’appartement était en désordre, tous les placards et les armoires grands ouverts. Ils ont tout fouillé, ont même ouvert les enveloppes, sûrement pour y chercher de l’argent.»