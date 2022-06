Politique genevoise – Les caisses automatiques ne seront pas taxées Le parlement refuse de projet de loi, mais la question des conséquences de la robotisation demeure. Marc Bretton

Une caisse automatique. Ces appareils se sont multipliés dans les magasins. LUCIEN FORTUNATI

Le développement des caisses automatiques dans les commerces ne sera pas entravé à Genève. La taxation de ces nouveaux moyens de payements a été refusée jeudi par le parlement. Un vote net, acquis dès l’entrée en matière, par 51 voix (droite et MCG), contre 28 oui (gauche) et 10 abstentions. Il faut dire que l’affaire était mal partie. «L’auteur du projet de loi, s’indigne dès le départ le rapporteur de majorité Jacques Béné, est-il déjà allé dans un magasin disposant des caisses automatiques? Il prétend qu’elles sont imposées aux clients alors qu’il y reste des caisses classiques et que celles qui existent sont prises d’assaut!»