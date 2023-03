Rencontre – Les Cafés Tribune sont de retour Des Genevoises et des Genevois ont échangé avec 3 journalistes de la «Tribune de Genève», jeudi soir à Meyrin. Élections cantonales au menu dans une ambiance bon enfant. Laurence Bezaguet

Les Cafés Tribune sont de retour! GEORGES CABRERA

Ils avaient dû être interrompus à cause du Covid! Mais les Cafés Tribune sont de retour. Il s’agit pour les journalistes de la Julie de venir à la rencontre des Genevoises et des Genevois, d’entendre les thèmes qui les préoccupent, d’écouter aussi leurs suggestions sur les sujets que nous devrions traiter dans nos colonnes et sur notre site.

Jeudi à Meyrin, Laurence Bézaguet, Marc Bretton et Emilien Ghidoni ont échangé librement et sur un ton convivial avec leur public. En particulier sur les élections cantonales, mais aussi sur les inégalités territoriales entre la rive gauche et la rive droite. Un apéritif a suivi ce bon moment de partage.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.