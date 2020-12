Épreuves de Val-d’Isère – Les cadors de la vitesse ont enfin retrouvé leur terrain de jeu Après une longue pause, c’est l’heure de la reprise pour les spécialistes de vitesse à Val-d’Isère. Mais la neige menace les épreuves de ce week-end. Sylvain Bolt Val d'Isère

Beat Feuz est l’un des favoris à sa propre succession au général de la descente. KEYSTONE

Cela faisait neuf mois qu’ils attendaient ce moment. Faire chauffer leurs grosses cuisses et se mesurer sur les pentes les plus raides de la Coupe du monde. Dans l’aire d’arrivée du premier entraînement sous le soleil de Val-d’Isère jeudi, les adeptes de vitesse pure ont ressemblé à des bêtes libérées de leur cage. Sur la piste Oreiller-Killy, ils ont enfin pu faire glisser leurs longs skis sur une «vraie» piste hivernale, pas celle de substitution des glaciers. Et surtout sur un tracé long d’environ deux minutes.

«Les autres années, on arrivait mieux préparés, car on s’était entraînés la dizaine de jours avant la reprise de la vitesse en Amérique du Nord.» Beat Feuz