Consommation – Les caddies se remplissent à nouveau et jouent à saute-frontière Le tourisme d’achat du samedi est en reprise, franche dans les grandes surfaces, faible dans les petites et moyennes enseignes. Reportage. Thierry Mertenat

Parc à caddies, le nerf de la guerre, douchés et désinfectés, à l’entrée d’un hypermarché de France voisine, ce samedi 20 juin. ©Frank Mentha FRANK MENTHA

Il arpente le parking en long et en large avec son pulvérisateur à jet projeté en bandoulière. Un garçon méthodique à qui rien ne semble échapper. L’œil sur les caddies abandonnés entre deux places de stationnement. Il en est le doucheur, celui qui assure en continu la désinfection de cet accessoire essentiel.

On soigne le contenant pour mieux écouler le contenu. Ce samedi, en début d’après-midi, des pyramides sur roulettes. Du périssable pour la semaine à venir, du non périssable en prévision d’un rebond épidémique évoqué chaque jour dans les médias.

Achat à deux vitesses

De l’achat à deux vitesses en somme, en doublant les quantités; les caddies, encolonnés puis désolidarisés, se garent à cul du véhicule, le coffre ouvert, la manutention peut commencer, les kilos de sucre tapissent les parois, les pâtes et les alcools équilibrent le tout. Au final, ce n’est plus une voiture de tourisme, c’est un container maritime.

Le ballet incessant des caddies sur le parking.

©Frank Mentha FRANK MENTHA

Passionnant spectacle, même s’il fait chaud au ras du bitume et que les tablettes de chocolat Poulain, les Pralinoises, pur beurre de cacao, font déjà des grumeaux dans l’emballage. Les «desserts faciles» attendront.

On doit maintenant dire où l’on se trouve. Sans surprise, dans le périmètre consumériste d’un hypermarché, «collé à la Suisse» comme le qualifie affectueusement un chef de rayons, content de revoir ses voisins enfin déconfinés, qui font caddie plein du matin au soir.

Cuisses de poulet déjointées

«À l’ouverture, c’était un peu de la folie, raconte-t-il. On a passé notre matinée à remettre des denrées sur les présentoirs, à réalimenter les bacs frigorifiques.» Lui, c’est la viande, dans sa configuration saisonnière, découpe estivale, des plateaux grill «extratendre», les chipolatas aux herbes et les mini-merguez dont il est très fier et qui s’arrachent à des prix imbattables. En coulisse, des palettes entières de cela, mais aussi des cuisses de poulet déjointées, par paquets de vingt, dont on retrouve les os sur les rives du Rhône et de l’Allondon.

Juste à côté, les pâtisseries industrielles, déclinées à leur tour en amuse-bouche, format apéritif pour les éclairs au chocolat, comparables à des saucisses miniatures. Ils et elles plaisent beaucoup.

Aliments pour animaux

On se dirige vers un autre rayonnage, le meilleur indicateur de la reprise des affaires transfrontalières, après la boucherie et la poissonnerie. Soit les aliments pour animaux. «Les Genevois aiment leurs bêtes, ça se voit depuis une semaine. Ils arrivaient au bout de leur stock, certains avaient redécouvert sans plaisir les prix pratiqués en Suisse, trois fois supérieurs aux nôtres», souligne le spécialiste du trio cabillaud, saumon et carottes en terrine pour chien.

Le caddie bien rempli est poussé jusqu’au coffre de la voiture garée dans le parking.

©Frank Mentha FRANK MENTHA

Le collègue photographe resté dehors, à courir le caddie, confirme plus tard, à l’heure du débrief: «Les croquettes fourrées au poulet pour chat, je ne les achète qu’ici. Du simple au triple, en effet, la différence de prix avec nos grandes surfaces.»

Et les moyennes et les petites, de surfaces, proches également de la frontière à nouveau ouverte, profitent-elles de cette fièvre acheteuse au seuil du week-end? Beaucoup moins. À Ferney comme à Annemasse, les enseignes ne croulent pas sous la clientèle. Les passages de douanes sont fluides, à l’aller comme au retour.

Aucun pic de fréquentation relevé durant la journée. Le bio et le raffiné, trop cher, par les temps difficiles que l’on traverse en famille. Le consommateur de crise a désormais des réflexes de semi-grossiste. Son panier garni se rapproche davantage, au poids et au volume, de la cantine populaire. Pas les moyens en ce moment de faire dans le détail.

La frontière à la grimace

D’ailleurs, le doucheur de caddies doit à nouveau changer sa bonbonne de désinfectant. La deuxième vague arrive, en milieu d’après-midi, les clients du matin ont leurs cousins de fin de journée. L’horaire tardif, 20 h, permet la sieste sans être en retard pour les courses alimentaires. «Les palettes sont prêtes, on les a rechargées pendant que les gens profitaient du soleil en mangeant en terrasse. Regardez, ils sont là», note le découpeur de volaille.

Les gardes-frontière maintiennent eux aussi la pression. Du monde en uniforme pour fouiller les coffres à la douane de Mategnin. Beaucoup même. Et des équipes volantes qui contrôlent à la marge les contrebandiers du dimanche opérant le samedi. Certains automobilistes ont des mines contrariées sur le bord de la route. Leur transhumance hebdomadaire coûtera plus cher que prévu, malgré la brièveté du trajet. Ils font la gueule et ça se voit.