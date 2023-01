Nouvelle tendance dans l’œnologie – Les buveurs d’étiquette chamboulent la cote du vin Le monde du vin n’échappe pas au phénomène des réseaux sociaux où microdomaines et chasseurs de rareté contribuent à la création de domaines star. Une réputation éclair aussi vite construite que consommée. Pierre-Emmanuel Fehr

François Gauthier, caviste indépendant: «Les buveurs d’étiquettes, une fois qu’ils apprennent que c’est rare, ils en veulent tous. Ils sont prêts à tout pour obtenir les bouteilles qu’ils convoitent». FRANCOIS WAVRE / LUNDI13

«Ce qui me navre c’est que ce sont les modes qui font le succès des vins. Des vignerons deviennent trendy parce qu’ils ont une barbe, des tatouages, un look de hipster. Et ça marche!» s’exclame Nicolas Herbin, responsable de la sélection et des ventes au CAVE.