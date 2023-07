Crise sociale en France – Les bus transfrontaliers des TPG sont à nouveau à l’arrêt ce samedi soir Le régime de couvre-feu imposé aux transports publics en France affecte toutes les lignes transfrontalières de la régie genevoise. Thierry Mertenat

Le gouvernement français a décidé de stopper les transports publics dans tout le pays. Une décision qui affecte les lignes transfrontalières des TPG. LAURENT GUIRAUD

Bus et tramways à l’arrêt dans toute la France pour une nuit supplémentaire et jusqu’à nouvel avis. Une décision gouvernementale qui affecte, pour le second soir de suite, les lignes transfrontalières des TPG.

Dès 21 h, selon le même horaire de crise que la veille, elles seront à l’arrêt total, avertit le service de presse de la régie genevoise. Le parcours des véhicules s’arrêtera à la douane, au plus tard à l’heure indiquée.

Conseil aux personnes qui ont l’habitude de franchir la frontière en transports publics: renoncez ou anticipez. Dès 19 h 30, l’ensemble du réseau concerné, soit une dizaine de lignes, est impacté par ces mesures exceptionnelles.

Quant aux Noctambus, la ligne NA sera maintenue uniquement de Rive jusqu’au CERN; la ligne NE de Bel-Air à GD-Saconnex-Douane.

