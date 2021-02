Intempéries – Les bus patinent, les trams résistent Les chutes de neige provoquent de gros embarras de circulation, avec un fort impact sur les transports publics. Marc Moulin

Le réseau de transports publics est très impacté par la neige. Infolecteur

Alors qu’une alerte de niveau 3 sur 5 était déclenchée depuis jeudi, la neige est bien arrivée en masse sur Genève, un peu plus tard que prévu, en deuxième partie d’après-midi. Le réseau de transports publics est fortement impacté et les TPG invitent à privilégier autant que possible les lignes de tram (12, 14, 17 et 18), qui parviennent encore à se frayer un chemin.

Fâcheuse rencontre ce vendredi soir à Carouge entre un bus et une voiture. S.S.

Par précaution, la régie a ramené au bercail une partie de ses bus articulés, qui ont tendance à se mettre «en portefeuille» lors de telles intempéries. «Le problème n’est pas tant la quantité de neige, mais le fait qu’elle tient et que les chaussées sont très glissantes», explique François Mutter, porte-parole des TPG.

À Plainpalais. Infolecteur

La Rive gauche est particulièrement affectée. Les lignes de bus E et G n’ont pas pu être rétablies. Mais des retards sont notés sur une majeure partie du réseau du canton.

Sur le site des TPG, une interminable liste de perturbations dues à la neige… DR

Sur le réseau routier, le site d’information mobilité de l’État affiche des engorgements sur de très nombreux axes pénétrants, avec parfois des temps de parcours multipliés par cinq. Alors que le vendredi soir est traditionnellement chargé et que celui-ci coïncide avec un début de vacances scolaires, le fabricant de GPS TomTom estime que l’engorgement global de Genève est accru de 132% à 19 h par rapport à la norme de la période.

Du côté de l’aéroport, la plupart des vols – tant à l’arrivée qu’au départ – affichent des retards d’ampleur variable. Mais les mouvements aéronautiques restent possibles si on se fie au tableau du tarmac.