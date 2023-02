Mobilité en Suisse – Les bus ne prennent pas (trop) de retard en roulant à 30 km/h Selon une étude, le temps de trajet dans les transports en commun augmente de quinze secondes par kilomètres lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h. Myrtille Wendling

Si de nombreuses études ont démontré les effets bénéfiques des zones 30 en ville, le temps de trajet dans les transports publics est au cœur des préoccupations des riverains. KEYSTONE/Martial Trezzini

D’après une étude relayée par SRF, les bus et les trams sont très peu ralentis par l’abaissement de la vitesse maximale à 30 km/h. Pour une distance de 100 mètres, la différence de la durée du trajet s’élève à 1,5 seconde par rapport à une zone 50. Pour 1 kilomètre, elle n’est augmentée que de quinze secondes.

La raison est simple: les transports en commun atteignent très rarement la vitesse maximale sur les tronçons à 50 km/h, à cause de la circulation, des feux tricolores et de la distance entre les arrêts. Ce cas est d’autant plus véridique lors des heures de pointe et dans les zones densément peuplées. La pointe est touchée uniquement sur de courtes distances, détaille l’analyse parue mercredi.

Mesures compensatoires

Cette étude, commandée par Swiss Traffic Club (VCS), propose également des mesures pour amoindrir ou compenser l’allongement du temps de trajet.

Ruedi Blumer, président du VCS, précise que «pour les passagers, ces temps de trajet légèrement plus longs ne constituent pas une restriction, à condition que les horaires soient adaptés en conséquence et que les temps de correspondance restent garantis».

Les corridors réservés aux transports publics, les feux de signalisation adaptés ainsi que l’aménagement des arrêts de bus constituent également des solutions soulevées par le VCS pour limiter l’impact de la réduction de vitesse sur les temps de trajet.

Les zones 30 s’appliquant à tous les véhicules (voitures, bus, tram, etc.), le VCS ne présage finalement pas que les usagers des transports en commun changent leur routine en prenant leur automobile personnelle.

