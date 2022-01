Repas participatifs – Les burgers de la solidarité Les clients de ce nouveau food truck donnent ce qu’ils peuvent, et parfois rien, contre un repas chaud. Lorraine Fasler

De gauche à droite: Francesco Giammarresi, Amela et Nicolas, bénévoles de l’association API – l’Action populaire intercommunautaire. LUCIEN FORTUNATI

À première vue, ce food truck parqué au milieu de la zone industrielle de Plan-les-Ouates ressemble à beaucoup d’autres croisés en ville. Sur l’étal, des burgers (steak végétarien en option), fish and chips et frites sont préparés à la minute sous les yeux affamés des clients. Ce qui détonne, c’est l’absence de prix. Gratuit? Oui et non.

«Afin de faire plaisir aux plus démunis et leur apporter un peu de plaisir, notre food truck n’affiche pas de montant et ne fournit aucune addition sur les produits qu’on sert. Chacun donne ce qu’il peut (en cash pour le moment) pour un repas chaud. Dans le quartier, il n’y a pas que des cols blancs, mais aussi des ouvriers et des employés aux revenus modestes», souligne Francesco Giammarresi, fondateur d’API – l’Action populaire intercommunautaire. L’association a inauguré début janvier ce restaurant mobile inédit à Genève. L’affaire est naissante mais parvient à tourner, grâce aux dons.

Où les trouver? Afficher plus

Habitué du milieu associatif, Francesco Giammarresi, spécialiste du gros œuvre de formation, a lui-même connu des coups durs dernièrement. «On est plusieurs à avoir perdu notre emploi durant la pandémie de Covid, et c’est à ce moment-là que j’ai eu l’idée de proposer des repas sur donation ou gratuits.»

C’est un ami forain qui lui fournit le food truck, bientôt décoré du tag Street food. Après avoir fait ses armes dans l’ex-dépôt TPG de la Jonction et devant le temple de la Fusterie, le camion s’installe au milieu des multinationales comme Patek Philippe et les chantiers, au chemin du Champ-des-Filles 5, à Plan-les-Ouates.

L’entreprise Swissroc Construction, immédiatement convaincue par la démarche, met à la disposition des bénévoles un emplacement sur son parking extérieur, Losinger Marazzi l’électricité et la Commune un droit de passage.

Depuis, une dizaine de clients valident chaque midi le concept, à l’image d’Illias, 25 ans, qui n’hésite pas à payer plus cher son burger, dont le prix de revient s’élève selon l’association à 4 fr. 65: «Ici, on ne nourrit pas que son ventre, mais aussi son cœur, en aidant des gens qui sont dans le besoin et qui ne pourront peut-être pas payer.»

«Si vous pouvez nous aider à faire vivre le food truck API, vous avez la possibilité de faire un don en glissant votre participation dans la boîte qui se trouve sur le côté du comptoir ou par virement sur notre compte CCP. Et si vous ne pouvez pas, un sourire suffira.» Francesco Giammarresi, président de l’association API

Places de stage

Francesco Giammarresi n’est pas seul, il peut compter sur des stagiaires plus que motivés. «Créer de l’emploi n’était pas prévu», raconte-t-il. Alors qu’elle faisait la manche dans les Rues-Basses, Amela, âgée de 24 ans et à la rue depuis 2018, lui propose ses services comme bénévole. De fil en aiguille, Francesco Giammarresi imagine alors des places de stage. À la clef: des repas, une formation pratique dans la restauration ou la logistique et une lettre de recommandation, comme coup de pouce pour un nouveau départ. «On s’est bien trouvé. Plus j’ai de bagage professionnel, mieux c’est!» lance Amela, derrière le comptoir, avec un sourire qui ne la quitte pas.

Pendant que les steaks crépitent, Nicolas s’apprête, lui, à amener un repas à une femme qui fait la manche dans le froid glaçant, à côté de la Migros. Le trentenaire est également bénévole et débutera bientôt un stage de livreur, avec l’envie d’aider à son tour. «La faim et le froid, j’en ai souffert. J’ai connu l’association API quand j’étais dans la merde. Ça m’aide à remonter la pente», souligne-t-il.

Les bénévoles construisent le dossier d’autorisation auprès de la Ville de Genève et espèrent tourner au centre-ville pour toucher encore plus de personnes précaires, tout en gardant un point d’ancrage à Plan-les-Ouates. D’ici là, ils démarchent des fournisseurs comme Gastromer et fourmillent de projets, à commencer par la vente prochaine de cafés et viennoiseries le matin.

Le problème Afficher plus L’API souhaite aller au plus près des personnes démunies, grâce à son restaurant mobile, et notamment au centre-ville. Mais depuis 2014, la réglementation des food trucks est stricte: cinq restaurants ambulants peuvent proposer des repas sur le domaine public de la Ville. Un appel d’offres et une rotation ont lieu tous les quatre ans. Dans l’intervalle, il faut s’adresser aux propriétaires de parcelles privées ainsi qu’aux autres communes. LFA

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

