Cela fait belle lurette que les vignerons genevois ouvrent leur cave à la population une fois par an. Voilà que les brasseurs du cru s’y mettent avec une journée de «Cuves ouvertes». Ou plutôt s’y remettent, car c’est la 2e édition de la manifestation qui pétillera le 1er octobre aux quatre coins du canton. Dix artisans locaux accueilleront amateurs et curieux. Manière de visiter les lieux, goûter les mousses, casser la graine et, peut-être, repartir avec quelques flacons houblonnés à siroter à domicile.

«L’idée, c’est que les gens viennent sur les lieux de production pour qu’ils se rendent compte de ce que cela peut signifier de brasser de la bière», explique Laurent Serex, qui brasse lui-même à l’enseigne de La Pièce à Meyrin et préside L’ABIG. Traduisez Association des brasseries indépendantes de Genève. Laquelle compte désormais une douzaine de membres, des professionnels qui produisent leurs bières sur le territoire genevois.

Voilà qui, mine de rien, reflète le dynamisme de la scène brassicole de la pointe du lac. Il y a dix ans encore, les brasseries locales ne se comptaient pas même sur les doigts d’une main. Ou sur celle de Mickey. Puis vint le boom des années 2015-16. La flambée s’est depuis un peu éventée, fatalement. «Mais on croise toujours des petits nouveaux. Là, on en suit quatre ou cinq qui démarrent.»

Gosiers d’ici

Notez qu’il reste du boulot pour convaincre les gosiers autochtones de l’intérêt de ces breuvages-là. «Il y a beaucoup de gens qui n’ont jamais bu de bières artisanales. Qui ne soupçonnent pas leur richesse et diversité. On a envie de créer de la proximité sur un produit qui est longtemps resté industriel et déshumanisé.»

Or donc, le samedi 1er octobre, de 11 h à 22 h, l’Apaisée, les Barbus, les Bières du Lac, le Mât, les Murailles, les Bières du Niton, le Père Jakob, la Pièce, la Source et le Virage accueilleront gratuitement le public. On paye une thune son verre de dégustation, puis on cause levures et houblon avec les maîtres des lieux. Il y a un «after» à la Jonquille, au bord du Rhône, jusqu’aux petites heures de la nuit.

