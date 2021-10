Bières artisanales du cru – Les brasseries genevoises ouvrent grandes leurs cuves et arrosent l’Avent Nos producteurs de mousses indépendants accueillent la population ce week-end et réitèrent leur drolatique calendrier de l’Avent. Explications houblonnées. Jérôme Estebe

La Brasserie des Murailles, qui figure parmi les précurseurs de la binch’ locale, participe aux Cuves ouvertes et au calendrier moussu. PASCAL FRAUTSCHI

ça va mousser dru en campagne genevoise ce week-end! Pour la première fois, les brasseurs indépendants de Genève organisent, samedi de 11 h à 22 h, une journée de Cuves ouvertes. «C’est un petit clin d’œil à la manifestation rituelle de nos amis vignerons», glisse Thibaut Vibert, de la Brasserie du Virage. «Neuf producteurs ouvrent leurs portes aux quatre coins de la ville et du canton. L’occasion de s’offrir une balade désaltérante à la découverte du monde brassicole genevois dans toute sa diversité.»

On doit cette invitation à l’ABIG, comprenez l’Association des brasseries indépendantes de Genève, qui coiffe depuis 2017 une petite quinzaine d’entreprises houblonnées de la pointe du lac. Les neuf hôtes de samedi, ce sont l’Apaisée, les Barbus, le Mât, les Murailles, le Niton, le Père Jakob, la Pièce, le Virage et la Source. Chaque maison proposera une visite des lieux, des bières en dégustation ainsi qu’à la vente, de quoi grignoter, plus un peu de zizique live çà et là. C’est gratuit. Et résolument moussu.

Avent à bulles

Le calendrier de l’avent des brasseurs genevois. DR

La même association, décidément fort industrieuse, propose en outre, pour la deuxième année, le plus rigolo des calendriers de l’Avent. Soit une boîte de carton contenant 24 bières artisanales d’ici, à décapsuler tous les jours de décembre jusqu’au 24. De quoi attendre pépère le Père Noël. Le calendrier est en précommande dès aujourd’hui sur le site de la Brasserie du Mât. C’est 100 fr. et tout plein de petites bulles en perspective. Les commandes sont à récupérer d’ici à fin novembre dans les diverses brasseries participantes. Tchin!

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.