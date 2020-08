Plein air – Les bords du Rhône entrent enfin dans l’ère visuelle de la prévention Tout était dit jusqu’ici à mots doux et chuchotés. Là, on a sorti le grand format en forêt et la bâche géante sur la rive. Exemples à suivre, notamment dans la zone de baignade prisée de tous. Thierry Mertenat

La Ville a installé une demi-douzaine de panneaux comme celui-ci sur la rive droite du Rhône. Frank Mentha

Mieux vaut tard que jamais. Au moment où se terminent les vacances d’été, le Rhône, encore lui, ses rives, ses plages, sa réserve naturelle, se mettent au goût du jour en matière de signalétique. On a enfin adopté des supports visibles de loin et de partout; on a abandonné la molle rhétorique préventive pour une formulation plus ferme, même si la peur du gendarme, à cet endroit excentré, reste à confirmer dans ses bénéfices dissuasifs.