Nage en eau libre à Genève – Les bords du Rhône bondés malgré les dangers Des centaines de personnes ont profité de l’eau fraîche du fleuve ce samedi, à la nage ou sur de petites embarcations. Sous l’œil attentif de la police du lac. Judith Monfrini

Sauter depuis le pont de Sous-Terre, un must de l’été… malgré les dangers. FRANK MENTHA

Le chiffre est édifiant: cinq noyades en sept jours à Genève. La ville se distingue par son triste bilan du début de l’été. Pourtant, ce samedi, il n’a pas découragé les plus de 200 personnes qui profitaient de la fraîcheur du Rhône, le long du sentier des Saules et sur la plage du côté de Saint-Jean. Reportage et rencontres.