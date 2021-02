Économie – «Les bons d’achat font concurrence aux commerces qui ne sont pas en ville» Un commerçant déplore que les boutiques situées ailleurs dans le canton ne puissent pas bénéficier des bons subventionnés par la Ville de Genève. Il se sent lésé. Théo Allegrezza

D’ordinaire, Richard* n’est pas du genre à faire du foin. «Je prends rarement la parole», confie ce gérant d’un magasin de vélos établi dans la périphérie genevoise. Mais en quelques jours il a vu deux de ses fidèles clients lui tourner le dos. «Ils m’ont demandé si je prenais les bons d’achat solidaires», raconte-t-il. Richard se renseigne et apprend que l’initiative a été lancée par la Ville de Genève en décembre. Les autorités proposent des bons de 20, 50, 100 et 200 francs, qu’ils subventionnent à hauteur de 20%, voire jusqu’à 33% si le commerce accepte les lémans, la monnaie locale. Or seules les boutiques situées en ville sont éligibles – il faut s’inscrire sur le site geneveavenue.ch.