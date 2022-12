Traditions des fêtes – Les bons contes font les bons Noëls Beaucoup d’auteurs ont imaginé de magnifiques récits autour du jour de la Nativité. La preuve en six exemples classiques de la littérature européenne. Irène Languin

Lithographie de Firmin Bouisset, 1893. WIKICOMMONS

Rudolph, le renne au nez rouge

Avant 1939, le traîneau du Père Noël était tiré par huit rennes. Au nombre des mâles comptaient Comète, Cupidon, Fringant et Tonnerre, et les femelles répondaient aux noms de Danseuse, Éclair, Furie et Tornade.