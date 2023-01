Minuit cinq, 1er janvier 2023. L’heure du bilan 2022 finit quand même par sonner. Un désastre évidemment. Suzanne nous apprend qu’elle songe à couper les robinets de l’information, trop déprimante pour elle. De toute façon, elle ne peut rien faire ou si peu, ni pour arrêter Poutine, ni pour refroidir le climat, ni pour lutter contre la faim dans le monde. Les sentiments d’impuissance et de culpabilité se disputent dans sa tête au risque de la voir glisser dans le camp des démissionnaires de l’info frappés par le grand mal des années Covid: la «news fatigue».

S’extraire de l’actualité, s’enfermer dans son cocon pour ne plus avoir à subir les affres de la planète. La décision est compréhensible mais elle est regrettable, voire mauvaise, pour deux raisons. La première, c’est qu’en enfouissant sa tête dans le sable, on renonce aussi à la participation démocratique, un bien précieux s’il en est. Deuxièmement, derrière les mauvaises nouvelles mises en exergue par les médias, il y en a d’excellentes, y compris, voire surtout, en 2022! Donc, pour Suzanne et ces 38% de la population qui, selon une étude du Reuters Institute dans 46 pays, s’isolent d’une actualité trop anxiogène, voici une sélection de bonnes nouvelles 2022.

En quête de la «good news qui tue» sur le web, je tombe sur la sélection 2022 de FranceInfo. En deuxième position: «La baguette est entrée au Patrimoine mondial de l’Unesco». On en rêvait depuis toujours. Leçon de relativité de la bonne nouvelle.

À ce train-là, je sens qu’on va perdre Suzanne. Donc si on veut vraiment des bonnes nouvelles pour l’humanité, en mode costaud incontestable, il faut ratisser plus large, dans le monde animal ou sur le front de la science et de l’environnement de préférence. Côté bêtes, le miraculeux accord sur la biodiversité a été précédé de concret. Le léopard d’Anatolie, dont on avait perdu toute trace il y a cinquante ans, a ressurgi en Turquie.

La réintroduction très réussie du Gypaète barbu, sans parler de celle du (gentil) loup. Jamais, on avait observé autant de baleines, dauphins et autres phoques tourner autour de New York. Sur l’île de Sainte-Hélène, les habitants ont célébré les 190 ans de Jonathan la tortue qui, à quinze ans près, aurait pu croiser Napoléon exilé en plein Atlantique. Anniversaire à Genève aussi de notre célébrissime Janus, vingt-cinq ans, la tortue à deux têtes la plus vieille du monde.

En sciences, les bonnes nouvelles se bousculent: le télescope James Webb a livré les images les plus profondes et détaillées jamais obtenues à l’orée du big-bang. Nouvelles découvertes et espoirs pour le traitement de l’alzheimer et du sida, tandis que les physiciens ont fait un pas vers la fusion nucléaire et que l’intelligence artificielle est à portée de tous grâce à chatGPT. Démocratie et lutte contre la déforestation sont sorties vainqueurs au Brésil, où l’élection de Lula a chassé Bolsonaro. Trump est acculé. L’Ukraine tient tête à la Russie.

En Suisse, le retrait de Federer permet enfin à nos nouveaux champions d’exister, une Jurassienne est entrée au Conseil fédéral et la Migros continue à ne pas vendre d’alcool. À Genève, enfin, le Jet d’eau se dresse plus vaillant que jamais. Pas belle la vie?

