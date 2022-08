Il y a tout juste dix ans, le département de l’énergie américain lançait, avec le concours de ses meilleures universités et laboratoires, une grande étude visant à évaluer la possibilité que 80% de la production d’électricité soit renouvelable. Les hypothèses formulées à l’époque ont été réévaluées à l’aune de ce qui s’est réellement passé. Les auteurs se déclarent surpris (en bien). Jamais ils n’auraient imaginé à quel point les énergies renouvelables étaient si proches de s’imposer. Les prix de l’énergie verte imaginés pour 2050 ont été divisés par deux! Les coûts d’une intégration à 100% renouvelables sont ceux d’aujourd’hui déjà; autant dire que la transition énergétique américaine est moins chère que les coûts actuels payés par les ménages américains.

Abo Transition énergétique L’Allemagne veut devenir la championne du monde de l’hydrogène Et surtout, les chercheurs constatent que la voiture électrique jouera un rôle fondamental dans la gestion des réseaux électriques de demain, facilitant le stockage, si important avec des productions intermittentes. Plus surprenant, les études montrent que les ménages les plus pauvres seront mieux protégés par une économie électrique émancipée des énergies fossiles. Cas très concret, la ville de Los Angeles qui envisageait d’être alimentée à 100% par des énergies renouvelables en 2045 peut y penser pour 2035 déjà! Mais elle n’est pas la seule. Si le rythme de développement actuel se poursuit, «l’énergie éolienne, solaire et géothermique pourrait produire suffisamment d’électricité pour répondre à toute la demande actuelle d’électricité aux États-Unis d’ici 2035», écrivent les chercheurs américains!



Ce sont de très bonnes nouvelles. Elles contrecarrent le pessimisme qui s’installe dans les esprits depuis qu’a éclaté la guerre en Ukraine. Car beaucoup doutent encore que la lutte pour préserver le climat des extrêmes – dont nous venons de vivre un avant-goût – puisse être poursuivie. Certains, surtout en France, pensent même qu’il faut à nouveau tout miser sur le nucléaire alors même que c’est bien sa non-disponibilité prolongée qui crée une grave incertitude sur la fourniture d’électricité en Europe. Contrairement aux fadaises souvent relayées dans les médias, l’Allemagne continuera d’exporter de l’électricité cet hiver en France et en Suisse, comme elle l’a fait depuis très longtemps. À court terme, le nucléaire n’est pas LA solution mais bien le problème; on le sait en Suisse avec les interruptions fréquentes des réacteurs de Beznau!

«Le virage allemand n’est donc pas raté comme on le prétend mais plutôt très encourageant!»

Bien sûr, l’Allemagne a été imprudente, en ne diversifiant pas ses sources d’approvisionnement en gaz alors qu’elle savait que cette énergie est nécessaire pour la transition vers le zéro carbone. Dans les faits, ce sont les Länder dirigés par les conservateurs (et non les écologistes) qui ont mis l’Allemagne dans une situation délicate, en s’opposant presque systématiquement aux énergies renouvelables! Car dans l’ensemble, le bilan de l’Allemagne est plutôt remarquable. Et ceux qui le disent, ce ne sont pas les pro-éoliens ou les défenseurs de l’industrie solaire mais le géant de l’assurance, Allianz. Dans une étude qui vient de paraître, l’assureur montre que le pays sera en mesure de respecter l’accord de Paris et de produire 80% de son électricité à partir de sources renouvelables en… 2030 (46% en 2022 contre 10% en 2010). Le virage allemand n’est donc pas raté comme on le prétend mais plutôt très encourageant! À l’inverse, la France du tout nucléaire s’enfonce toujours plus. Le gouvernement stoppe l’éolien alors que RTE (le régulateur français) implore les autorités d’accélérer la cadence, convaincu que le nucléaire ne pourra pas couvrir à temps l’ensemble des besoins. Un avertissement qui vaut aussi pour la Suisse: nous avons besoin des éoliennes!



Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.